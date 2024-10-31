У Львові водійка позашляховика збила жінку-пішохода

фото: Нацполіція

ДТП сталася вчора ввечері, 30 жовтня, на перехресті вулиць Миколайчука та Очаківської у Львові. 68-річну жінку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 19:30 водійка автомобіля Nissan X-trail рухалась заднім ходом і збила 68-річну жінку-пішохода. Позашляховиком керувала 39-річна жителька Дрогобича.

"Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", — йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Водійці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, поблизу села Новий Став Львівського району сталася дорожня аварія: зіткнулися дві вантажівки, водій однієї з них загинув.

Також повідомлялося, що поблизу села Смереків Львівського району пішохода збив мікроавтобус Mercedes-Benz, а потім його на смерть переїхав автомобіль Citroen C4.