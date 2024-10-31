Легковик впав у річку: подробиці смертельної ДТП на Херсонщині

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В Бериславському районі на дорозі між двома населеними пунктами легковик з’їхав із мосту в річку. Чоловік загинув

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася у проміжок часу від вечора 29 до ранку 30 жовтня між Архангельським та Зарічним. 69-річний водій авто Renault Kangoo не впорався з керуванням та з’їхав зі зруйнованого мосту в річку Інгулець. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Правоохоронці попередньо встановили, опитавши свідків, що водій незадовго до події вживав алкогольні напої, проте потім сів за кермо. Наявність і ступінь сп’яніння загиблого встановить судмедекспертиза.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюються всі обставини пригоди, проводяться необхідні слідчі дії та експертизи.

Нагадаємо, рятувальники дістали з річки тіло загиблого водія. Також вилучили автівку.