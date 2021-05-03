10:41  03 травня
В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих
11:12  03 травня
На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців
10:02  03 травня
Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення
UA | RU
UA | RU
03 травня 2021, 15:44 676

На Вінниччині сталася бійка між місцевими жителями: ушкодження отримали працівники поліції

03 травня 2021, 15:44 676
Читайте также на русском языке
Окрім правоохоронців ушкодження отримали четверо учасників події
Окрім правоохоронців ушкодження отримали четверо учасників події
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Великдень у селі Піщанка сталася бійка між місцевими жителями. Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як зазначається, конфлікт виник між двома компаніями через припаркований на дорозі автомобіль. Під час бійки четверо її учасників отримали тілесні ушкодження.

Так, під час виїзду на місце події поліцейські припинили порушення громадського порядку та затримали трьох його учасників.

Попередньо встановлено, що 35-ти та 41-річний місцеві жителі спровокували бійку та спричинили тілесні ушкодження 32-річному чоловікові. Потерпілого доставлено до Крижопільської окружної лікарні. Згодом за медичною допомогою звернулись ще троє учасників події.

Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліцією встановлені усі учасники хуліганських дій. Слідством розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, 2 травня в Приморському районі Одеси молоді люди влаштували масову бійку, в результаті якої четверо людей отримали сильні травми та були госпіталізовані.

злочин свято поліція бійка порушення Великдень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram