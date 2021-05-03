На Вінниччині сталася бійка між місцевими жителями: ушкодження отримали працівники поліції

Окрім правоохоронців ушкодження отримали четверо учасників події

Окрім правоохоронців ушкодження отримали четверо учасників події

Фото: з відкритих джерел

На Великдень у селі Піщанка сталася бійка між місцевими жителями. Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як зазначається, конфлікт виник між двома компаніями через припаркований на дорозі автомобіль. Під час бійки четверо її учасників отримали тілесні ушкодження.

Так, під час виїзду на місце події поліцейські припинили порушення громадського порядку та затримали трьох його учасників.

Попередньо встановлено, що 35-ти та 41-річний місцеві жителі спровокували бійку та спричинили тілесні ушкодження 32-річному чоловікові. Потерпілого доставлено до Крижопільської окружної лікарні. Згодом за медичною допомогою звернулись ще троє учасників події.

Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліцією встановлені усі учасники хуліганських дій. Слідством розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, 2 травня в Приморському районі Одеси молоді люди влаштували масову бійку, в результаті якої четверо людей отримали сильні травми та були госпіталізовані.