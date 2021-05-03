Масова бійка на Великдень в Одесі: четверо підлітків опинилися в лікарні
У неділю, 2 травня, в Приморському районі Одеси молоді люди влаштували масову бійку, в результаті якої четверо людей отримали сильні травми та були госпіталізовані.
Як передає RegioNews, про це повідомив місцевий Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на відео, знятому очевидцем подій.
Відзначається, що бійка сталася у дворі вулиці Старопортофранківська, 71Б.
Четверо в лікарні, троє з яких у критичному стані", - йдеться в повідомленні до відео.
Судячи з кадрів, спочатку билися дві молоді людини. Після того як один з них впав, натовп, імовірно, його прихильників, кинувся на опонентів і зав'язалася нетривала масова бійка.
Перший учасник бійки згодом впав й так і не прийшов до тями, його товариші вчотирьох занесли його у легковий автомобіль марки BMW.
Нагадаємо, в Одесі 2 травня, в день пам'яті жертв трагедії, у центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою.