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03 травня 2021, 12:42 2553

Масова бійка на Великдень в Одесі: четверо підлітків опинилися в лікарні

03 травня 2021, 12:42 2553
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У поліції поки не прокоментували подію 
У поліції поки не прокоментували подію 
Фото: з відкритих джерел
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У неділю, 2 травня, в Приморському районі Одеси молоді люди влаштували масову бійку, в результаті якої четверо людей отримали сильні травми та були госпіталізовані.

Як передає RegioNews, про це повідомив місцевий Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на відео, знятому очевидцем подій.

Відзначається, що бійка сталася у дворі вулиці Старопортофранківська, 71Б.

Четверо в лікарні, троє з яких у критичному стані", - йдеться в повідомленні до відео.

Судячи з кадрів, спочатку билися дві молоді людини. Після того як один з них впав, натовп, імовірно, його прихильників, кинувся на опонентів і зав'язалася нетривала масова бійка.

Перший учасник бійки згодом впав й так і не прийшов до тями, його товариші вчотирьох занесли його у легковий автомобіль марки BMW.

Нагадаємо, в Одесі 2 травня, в день пам'яті жертв трагедії, у центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою.

Одеса ушпиталення бійка Великдень жертва

 
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