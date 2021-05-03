В Винницкой области произошла драка между местными жителями: повреждения получили сотрудники полиции

Кроме правоохранителей повреждения получили четверо участников происшествия

Кроме правоохранителей повреждения получили четверо участников происшествия

Фото: из открытых источников

На Пасху в селе Песчанка произошла драка между местными жителями. Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Как отмечается, конфликт возник между двумя компаниями из-за припаркованного на дороге автомобиля. Во время драки четверо ее участников получили телесные повреждения.

Так, во время выезда на место происшествия полицейские пресекли нарушение общественного порядка и задержали трех его участников.

Предварительно установлено, что 35-ти и 41-летний местные жители спровоцировали драку и нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине. Пострадавший доставлен в Крыжопольскую окружную больницу. Впоследствии за медицинской помощью обратились еще трое участников происшествия.

Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Полицией установлены все участники хулиганских действий. Следствием начаты уголовные производства.

Напомним, 2 мая в Приморском районе Одессы молодые люди устроили массовую драку, в результате которой четыре человека получили сильные травмы и были госпитализированы.