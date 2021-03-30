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30 марта 2021, 18:35 138

В Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей

30 марта 2021, 18:35 138
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Виновнику ДТП 20 лет
Виновнику ДТП 20 лет
Фото из открытых источников
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Сегодня, 30 марта, в Винницкой области нетрезвый водитель совершил наезд на двоих детей, которые двигались на велосипеде. От полученных телесных повреждений они погибли на месте происшествия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось около 13:00 в селе Росоша Липовецкой территориальной громады. Тогда 20-летний водитель автомобиля Skoda насмерть сбил двух мальчиков 6 и 7 лет, которые на велосипеде переезжали проезжую часть дороги.

Отмечается, что после этого иномарка съехала в кювет и загорелась, однако сам водитель не пострадал. В организме мужчины выявлено 1,76 промилле алкоголя. На данный момент он задержан.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Николаевщине столкнулись два авто, вследствие чего погибли 16-летние водитель и пассажир.

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