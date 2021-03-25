В автомобілі начальника поліції Вінниччини знайшли незареєстровану зброю

У машини нові номери, яких немає в базі даних

У машини нові номери, яких немає в базі даних

Фото: Facebook

У Вінниці виявили автомобіль начальника поліції області Івана Іщенка, в якому знаходиться незареєстрована зброя.

Про це у Facebook повідомив Рolicecontrol, передає RegioNews.

Зазначається, що автівку виявили місцеві журналісти.

На території НДКЦ захований автомобіль преміум-класу, а в багажнику знаходиться зброя. Номери автомобіля відсутні в базі", - йдеться у повідомленні.

Спочатку керівник експертного центру стверджував, що поняття не має що за авто на ввіреній йому території, охоронник так само, ще й запропонував запит на інформацію написати. А потім зі слів керівника центру виявилось, що це автомобіль начальника ГУНП Івана Іщенка.

Авто не пробивається по базам поліції, власника неможливо викликати, він невідомий працівникам НДКЦ.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині було викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів.