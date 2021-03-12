На Вінниччині викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів

Мільйони гривень йшли на фінансування криміналітету

Мільйони гривень йшли на фінансування криміналітету

Фото: Нацполіція

У Вінницькій області правоохоронці викрили групу шахраїв, які незаконно привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів. За місцем проживання фігурантів у м. Вінниці та столиці проведені обшуки, вилучені гроші та речові докази їх злочинної діяльності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них - громадянин Росії.

На підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету", - повідомили правоохоронці.

П'ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраям загрожує позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на хабарі затримано високопосадовця НАН України.