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12 березня 2021, 11:16 11

На Вінниччині викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів

12 березня 2021, 11:16 11
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Мільйони гривень йшли на фінансування криміналітету
Мільйони гривень йшли на фінансування криміналітету
Фото: Нацполіція
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У Вінницькій області правоохоронці викрили групу шахраїв, які незаконно привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів. За місцем проживання фігурантів у м. Вінниці та столиці проведені обшуки, вилучені гроші та речові докази їх злочинної діяльності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них - громадянин Росії.

На підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету", - повідомили правоохоронці.

П'ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраям загрожує позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на хабарі затримано високопосадовця НАН України.

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