В автомобиле начальника полиции Винницкой области нашли незарегистрированное оружие

У машины новые номера, которых нет в базе данных

У машины новые номера, которых нет в базе данных

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщил Рolicecontrol, передает RegioNews.

Отмечается, что машину обнаружили местные журналисты.

На территории НДКЦ спрятан автомобиль премиум-класса, а в багажнике находится оружие. Номера автомобиля отсутствуют в базе", - говорится в сообщении.

Сначала руководитель экспертного центра утверждал, что понятия не имеет что за авто на вверенной ему территории, охранник так же, еще и предложил написать запрос на информацию. А потом со слов руководителя центра оказалось, что это автомобиль начальника ГУНП Ивана Ищенко.

Авто не пробивается по базам в полиции, владельца невозможно вызвать, он неизвестен работникам НДКЦ.

Напомним, ранее в Винницкой области было разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств.