В автомобиле начальника полиции Винницкой области нашли незарегистрированное оружие
В Виннице обнаружили автомобиль начальника полиции области Ивана Ищенко, в котором находится незарегистрированное оружие.
Об этом в Facebook сообщил Рolicecontrol, передает RegioNews.
Отмечается, что машину обнаружили местные журналисты.
На территории НДКЦ спрятан автомобиль премиум-класса, а в багажнике находится оружие. Номера автомобиля отсутствуют в базе", - говорится в сообщении.
Сначала руководитель экспертного центра утверждал, что понятия не имеет что за авто на вверенной ему территории, охранник так же, еще и предложил написать запрос на информацию. А потом со слов руководителя центра оказалось, что это автомобиль начальника ГУНП Ивана Ищенко.
Авто не пробивается по базам в полиции, владельца невозможно вызвать, он неизвестен работникам НДКЦ.
Напомним, ранее в Винницкой области было разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств.