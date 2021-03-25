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25 марта 2021, 12:51 2166

В автомобиле начальника полиции Винницкой области нашли незарегистрированное оружие

25 марта 2021, 12:51 2166
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У машины новые номера, которых нет в базе данных
У машины новые номера, которых нет в базе данных
Фото: Facebook
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В Виннице обнаружили автомобиль начальника полиции области Ивана Ищенко, в котором находится незарегистрированное оружие.

Об этом в Facebook сообщил Рolicecontrol, передает RegioNews.

Отмечается, что машину обнаружили местные журналисты.

На территории НДКЦ спрятан автомобиль премиум-класса, а в багажнике находится оружие. Номера автомобиля отсутствуют в базе", - говорится в сообщении.

Сначала руководитель экспертного центра утверждал, что понятия не имеет что за авто на вверенной ему территории, охранник так же, еще и предложил написать запрос на информацию. А потом со слов руководителя центра оказалось, что это автомобиль начальника ГУНП Ивана Ищенко.

Авто не пробивается по базам в полиции, владельца невозможно вызвать, он неизвестен работникам НДКЦ.

Напомним, ранее в Винницкой области было разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств.

оружие полиция Винницкая область авто регистрация

 
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