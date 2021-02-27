Стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців

Версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася, повідомив міський голова

Версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася, повідомив міський голова

Фото: з відкритих джерел

Один із пацієнтів міської лікарні у Чернівцях, де стався вибух та пожежа, знаходиться у важкому стані у реанімації. Ще один із пацієнтів лікарні загинув. Всього в палаті медичного закладу знаходилось четверо пацієнтів.

Як передає RegioNews, про це повідомила ІА АСС заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Загинув один пацієнт лікарні. Їх було четверо в палаті. Один у важкому стані в реанімації, інші двоє у нормальному стані, вони наразі допомагають слідству. Попередньо - це не кисень. Там не було кисневого балону. Аналогічно - це і не електрична система. Є багато запитань, на які будуть давати відповіді компетентні органи", - зазначила вона.

За її словами, обгоріла одна палата, є їдкий запах диму, через що було вирішено перевезти пацієнтів. "Таких є 28. Частину з них ми виписуємо, частину переводимо у лікарні №3, №4 та обласну клінічну лікарню", - додала Гусак.

Наразі вже переведено в іншу лікарню чотирьох пацієнтів.

Відомо, що вибух стався у палаті на другому поверсі тоді, коли пацієнти відпочивали.

За словами міського голови Чернівців Романа Клічука, наразі ситуація контрольована.

Працюють усі служби, все під контролем. Версія, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилась. Скоріш за все це було загорання на ліжку хворого, що саме не відомо. Знайшли просто один флакончик спирту. Відкинута і версія з кип'ятильником", - сказав мер.

На думку мера, вже завтра відділення, де стався вибух, може запрацювати.

Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.