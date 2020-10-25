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На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
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25 октября 2020, 12:41 12

На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА

25 октября 2020, 12:41 12
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Такие действия запрещены законом
Такие действия запрещены законом
Фото: из открытых источников
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На избирательных участках в Винницкой и Закарпатской областей избирателям выдавали бюллетени без паспортов, что запрещено законом.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Так, на участке №210603 в селе Малая Добронь Ужгородского района члены комиссии выдали избирателю бюллетень для голосования без предъявления паспорта.

После замечания наблюдательницы, комиссия прекратила выдавать избирателям бюллетени без паспортов", - говорится в сообщении.

Также в Барском районе Винницкой области на одном из участков избирателю разрешили проголосовать без паспорта.

На избирательном участке №050058, который находится в селе Матейков, женщине выдали бюллетень без предъявления паспорта. Члены комиссии сказали, что большинство из них за то, чтобы позволить избирателю проголосовать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после открытия большинства избирательных участков наблюдатели фиксируют первые нарушения - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. Люди выбирают глав населенных пунктов и депутатов в местные советы.

паспорт выборы голосование область ОПОРА
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