У Вінниці кандидат від "Слуги народу" зганьбилася відео з нецензурними антисемітськими висловлюваннями

Неадекватну реакцію кандидатки викликав штраф за неправильну парковку

Неадекватну реакцію кандидатки викликав штраф за неправильну парковку

Фото: Facebook

Кандидат у депутати міськради Вінниці від "Слуги народу" Олена Жучинська опублікувала нецензурне відеозвернення, назвавши "ж*дизмом" те, що її оштрафували за паркування в невстановленому місці.

Відео з обуренням з приводу штрафу вона виклала в свій Instagram-аккаунт, повідомляє RegioNews.

Запис дуже швидко розійшовся пабліками в різних соцмережах. Процитувати кандидата в депутати неможливо, бо в її повідомленні цензурними є тільки прийменники.

Приберіть дітей від екранів - тут "слуга народу" з Вінниці звернулася до того самого народу. Я не жартую, приберіть дітей від екранів, якщо будете дивитися зі звуком. Це кандидатка до Вінницької міськради від партії Зеленського Олена Жучинська. Її оштрафували за неправильну парковку. Реакція кандидатки отримує гран-прі останнього дня агітації поза конкурсом. Об'єднанна єврейська громада України вже планує звертатися до правоохоронців з цього приводу. Опубліковано Andriy Kachor П'ятниця, 23 жовтня 2020 р.

Незважаючи на обурення користувачів соцмереж, Жучинская опублікувала кілька скріншотів публікацій з обуренням, зазначивши, що їй все одно ("Хлопців, ну мені правда по**й"). Більш того, це нібито допомагає їй проводити "круту рекламну кампанію".

Нагадаємо, кандидат у депутати від "Слуги народу" в Житомирі розвісив у ліфтах дзеркала зі своїм прізвищем.