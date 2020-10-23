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23 октября 2020, 21:50

В Виннице кандидат от "Слуги народа" опозорилась видео с нецензурными антисемитскими высказываниями

23 октября 2020, 21:50
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Неадекватную реакцию кандидатки вызвал штраф за неправильную парковку
Неадекватную реакцию кандидатки вызвал штраф за неправильную парковку
Фото: Facebook
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Кандидат в депутаты горсовета Винницы от "Слуги народа" Елена Жучинская опубликовала нецензурное видеообращение, назвав "ж*дизмом" то, что ее оштрафовали за парковку в неустановленном месте.

Видео с возмущениями по поводу штрафа она выложила в свой Instagram-аккаунт, сообщает RegioNews.

Запись очень быстро разошлась по пабликам в разных соцсетях. Процитировать кандидата в депутаты невозможно, ибо в ее сообщении цензурными являются только предлоги.

Приберіть дітей від екранів - тут "слуга народу" з Вінниці звернулася до того самого народу. Я не жартую, приберіть дітей від екранів, якщо будете дивитися зі звуком. Це кандидатка до Вінницької міськради від партії Зеленського Олена Жучинська. Її оштрафували за неправильну парковку. Реакція кандидатки отримує гран-прі останнього дня агітації поза конкурсом. Об’єднана єврейська громада України вже планує звертатися до правоохоронців з цього приводу.

Опубліковано Andriy Kachor Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Несмотря на возмущение пользователей соцсетей, Жучинская опубликовала несколько скриншотов публикаций с негодованием, отметив, что ей все равно ("Ребят, ну мне правда по**й"). Более того, это якобы помогает ей проводить "крутую рекламную кампанию".

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" в Житомире развесил в лифтах зеркала со своей фамилией.

Слуга народа Винница горсовет скандал Кандидат
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