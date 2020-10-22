Кандидат у депутати від "Слуги народу" у Житомирі розвісив у ліфтах дзеркала зі своїм прізвищем
У місті Житомир у ліфті багатоквартирного будинку по вулиці Шевченка, 105 зʼявилось дзеркало з агітацією кандидата в депутати Житомирської обласної ради Руслана Каравана, який балотується від політичної сили "Слуга народу"
Як передає RegioNews з посиланням ОПОРУ, відповідне фото надали місцеві жителі.
Вони повідомили, що дзеркало зʼявилось 20 жовтня між 10:00 і 12:30.
"Виходили з дому — не було, поверталися — вже є. Дзеркало висить досить високо, не на рівні обличчя. Треба навіть дотягнутись, щоб сфотографувати напис", – розказали вони 21 жовтня.
У пресслужбі партії зауважили, що Караван виготовив дзеркала сам і розмістив таких 30 штук.
"Людина підійшла креативно до передвиборної агітації і захотіла залишити щось більше, ніж купу сміття після себе. Він це зробив своїми руками, в нього є обладнання вдома і це займає не дуже багато ресурсів і людина просто хоче зробити якусь корисну річ", – зазначили у пресслужбі.
Там наголосили, що у день тиші або знімуть, або заклеять напис.
"Але потім після виборів, знову повісять, тому що людям користь, це для людей. Повісили 30 дзеркал", - повідомили там.
В ОПОРІ додали, що на агітаційному дзеркалі вихідні відомості відсутні, що порушує Виборчий кодекс, згідно з яким має бути надана вся інформація про видрук, тираж тощо.
Нагадаємо, на Житомирщині під час зустрічі з виборцями побилися кандидат та активісти.