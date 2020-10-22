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22 жовтня 2020, 16:33 41

Кандидат у депутати від "Слуги народу" у Житомирі розвісив у ліфтах дзеркала зі своїм прізвищем

22 жовтня 2020, 16:33 41
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ОПОРА
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У місті Житомир у ліфті багатоквартирного будинку по вулиці Шевченка, 105 зʼявилось дзеркало з агітацією кандидата в депутати Житомирської обласної ради Руслана Каравана, який балотується від політичної сили "Слуга народу"

Як передає RegioNews з посиланням ОПОРУ, відповідне фото надали місцеві жителі.

Вони повідомили, що дзеркало зʼявилось 20 жовтня між 10:00 і 12:30.

"Виходили з дому — не було, поверталися — вже є. Дзеркало висить досить високо, не на рівні обличчя. Треба навіть дотягнутись, щоб сфотографувати напис", – розказали вони 21 жовтня.

У пресслужбі партії зауважили, що Караван виготовив дзеркала сам і розмістив таких 30 штук.

"Людина підійшла креативно до передвиборної агітації і захотіла залишити щось більше, ніж купу сміття після себе. Він це зробив своїми руками, в нього є обладнання вдома і це займає не дуже багато ресурсів і людина просто хоче зробити якусь корисну річ", – зазначили у пресслужбі.

Там наголосили, що у день тиші або знімуть, або заклеять напис.

"Але потім після виборів, знову повісять, тому що людям користь, це для людей. Повісили 30 дзеркал", - повідомили там.

В ОПОРІ додали, що на агітаційному дзеркалі вихідні відомості відсутні, що порушує Виборчий кодекс, згідно з яким має бути надана вся інформація про видрук, тираж тощо.

Нагадаємо, на Житомирщині під час зустрічі з виборцями побилися кандидат та активісти.

вибори Слуга народа партія Місцеві вибори ОПОРА
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