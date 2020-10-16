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Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова
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16 октября 2020, 16:59 10

Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова

16 октября 2020, 16:59 10
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Кандидат на пост городского главы от "ОПЗЖ" угощал избирателей гречневой кашей
Кандидат на пост городского главы от "ОПЗЖ" угощал избирателей гречневой кашей
Фото: Facebook
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Полиция открыла уголовное производство против боксера, кандидата в мэры винницы от партии «ОПЗЖ» Вячеслава Узелкова по статье о подкупе избирателей. Дело открыли после того, как Узелков угощал электорат гречневой кашей на агитационной встрече.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Винницкой области, пишет RegioNews.

14 октября на Европейской площади в Виннице штаб кандидата на пост городского главы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вячеслава Узелкова устроил полевую кухню, на которой всех желающих угощали гречневой кашей и агитировали за "ОПЗЖ". Это и стало поводом для открытия дела.

В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей). К этому следствие побудили публикации в СМИ и соцсетях, в том числе и на странице самого Вячеслава Узелкова.

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Напомним, вчера в Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей.

уголовное дело полиция ОПЗЖ Винница подкуп избирателей Вячеслав Узелков
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