Зеленський бере участь у виїзному засіданні Нацради реформ

Засідання відбувається у Вінниці

Засідання відбувається у Вінниці

Фото: Liga.net

У Вінниці розпочалося засідання Національної ради реформ за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook, пише RegioNews.

Участь у заході беруть керівник ОП Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при Президенті Міхеїл Саакашвілі та інші.

Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ. Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом.