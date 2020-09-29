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29 вересня 2020, 19:20 4

Зеленський бере участь у виїзному засіданні Нацради реформ

29 вересня 2020, 19:20 4
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Засідання відбувається у Вінниці
Засідання відбувається у Вінниці
Фото: Liga.net
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У Вінниці розпочалося засідання Національної ради реформ за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook, пише RegioNews.

Участь у заході беруть керівник ОП Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при Президенті Міхеїл Саакашвілі та інші.

Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ.

Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом.

Володимир Зеленський президент Вінниця Нацрада реформа засідання
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