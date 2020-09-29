Зеленський бере участь у виїзному засіданні Нацради реформ
Засідання відбувається у Вінниці
Засідання відбувається у Вінниці
У Вінниці розпочалося засідання Національної ради реформ за участю Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook, пише RegioNews.
Участь у заході беруть керівник ОП Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при Президенті Міхеїл Саакашвілі та інші.
Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ.
Президент України бере участь у засіданні Національної ради реформ.Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Нагадаємо, Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом.
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