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29 сентября 2020, 19:20

Зеленский принимает участие в выездном заседании Нацсовета реформ

29 сентября 2020, 19:20
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Заседание проходит в Виннице
Заседание проходит в Виннице
Фото: Liga.net
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В Виннице началось заседание Национального совета реформ с участием Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook, пишет RegioNews.

Участие в мероприятии принимают руководитель ОП Андрей Ермак, глава исполкома Нацсовета реформ при Президенте Михаил Саакашвили и другие.

Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ.

Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ.

Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, Зеленский прибыл в винницкую область с рабочим визитом.

Владимир Зеленский президент Винница Нацсовет реформа заседание
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