Зеленский принимает участие в выездном заседании Нацсовета реформ
Заседание проходит в Виннице
Заседание проходит в Виннице
В Виннице началось заседание Национального совета реформ с участием Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook, пишет RegioNews.
Участие в мероприятии принимают руководитель ОП Андрей Ермак, глава исполкома Нацсовета реформ при Президенте Михаил Саакашвили и другие.
Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ.
Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ.Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 29 сентября 2020 года.
Напомним, Зеленский прибыл в винницкую область с рабочим визитом.
Строительство аэропорта в Виннице состоится при моей каденции, - ЗеленскийВсе новости »
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