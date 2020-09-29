Зеленский принимает участие в выездном заседании Нацсовета реформ

Заседание проходит в Виннице

Заседание проходит в Виннице

Фото: Liga.net

В Виннице началось заседание Национального совета реформ с участием Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook, пишет RegioNews.

Участие в мероприятии принимают руководитель ОП Андрей Ермак, глава исполкома Нацсовета реформ при Президенте Михаил Саакашвили и другие.

Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ. Президент Украины принимает участие в заседании Национального совета реформ. Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, Зеленский прибыл в винницкую область с рабочим визитом.