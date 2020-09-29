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29 вересня 2020, 18:35

Справа Шеремета: Стало відомо, коли суд візьметься за апеляцію Антоненка

29 вересня 2020, 18:35
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Засідання відбудеться 6 жовтня
Засідання відбудеться 6 жовтня
Фото: Рідна Україна
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Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка («Ріффмастера») на рішення суду першої інстанції від 25 серпня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 6 жовтня.

Про це повідомили активісти у Facebook, передає RegioNews.

"6.10.2020 о 14:00 в Київському апеляційному суді (Солом‘янська 2-а) відбудеться розгляд апеляції адвокатів Андрія Антоненка на рішення судді Шевченківського суду про продовження терміну тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня ветерану АТО та музиканту Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.

2 вересня адвокати подали апеляцію на запобіжний захід Антоненку.

суд апеляція засідання справа Справа Шеремета
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