Справа Шеремета: Стало відомо, коли суд візьметься за апеляцію Антоненка

Засідання відбудеться 6 жовтня

Засідання відбудеться 6 жовтня

Фото: Рідна Україна

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка («Ріффмастера») на рішення суду першої інстанції від 25 серпня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 6 жовтня.

Про це повідомили активісти у Facebook, передає RegioNews.

"6.10.2020 о 14:00 в Київському апеляційному суді (Солом‘янська 2-а) відбудеться розгляд апеляції адвокатів Андрія Антоненка на рішення судді Шевченківського суду про продовження терміну тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня ветерану АТО та музиканту Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.

2 вересня адвокати подали апеляцію на запобіжний захід Антоненку.