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29 вересня 2020, 19:07 5

Будівництво аеропорту у Вінниці відбудеться за моєї каденції, - Зеленський

29 вересня 2020, 19:07 5
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Відповідальність за відсутність аеропорту він поклав на "вінницьких” політиків
Відповідальність за відсутність аеропорту він поклав на "вінницьких” політиків
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський запевнив, що будівництво аеропорту “Вінниця” відбудеться за його каденції.

Про це він розповів на брифінгу в СКА "Здоров’я” під час робочого візиту до Вінниці, передає RegioNews.

На запитання журналістів, чому так сталося, Зеленський відповів, що йому невідомо, які кошти відкликав колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він запевнив, що будівництво аеропорту "Вінниця” відбудеться за його каденції, як і будівництво інших аеропортів у всіх стратегічних містах. Також президент зазначив, що "на все це не було грошей у цьому році”.

Що стосується "Уряду слуг народу”, чи будь-якої назви, я вам можу сказати, що ви побачите за мою каденцію будівництво аеропорту "Вінниця”. А ось чому, наприклад, люди, які виросли у вас, які стали великими політиками, які з Вінниці, і чому вони до цього моменту не будували "Аеропорт Вінниця”, то як мені здається ось в чому некоректність цього питання. Тому треба їм ставити це питання”, - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом, повідомлялося, що він проінспектує дороги, які будуються в області.

Володимир Зеленський строительство Вінниця аеропорт візит
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