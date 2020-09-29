Будівництво аеропорту у Вінниці відбудеться за моєї каденції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що будівництво аеропорту “Вінниця” відбудеться за його каденції.
Про це він розповів на брифінгу в СКА "Здоров’я” під час робочого візиту до Вінниці, передає RegioNews.
На запитання журналістів, чому так сталося, Зеленський відповів, що йому невідомо, які кошти відкликав колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він запевнив, що будівництво аеропорту "Вінниця” відбудеться за його каденції, як і будівництво інших аеропортів у всіх стратегічних містах. Також президент зазначив, що "на все це не було грошей у цьому році”.
Що стосується "Уряду слуг народу”, чи будь-якої назви, я вам можу сказати, що ви побачите за мою каденцію будівництво аеропорту "Вінниця”. А ось чому, наприклад, люди, які виросли у вас, які стали великими політиками, які з Вінниці, і чому вони до цього моменту не будували "Аеропорт Вінниця”, то як мені здається ось в чому некоректність цього питання. Тому треба їм ставити це питання”, - сказав президент.
Нагадаємо, Зеленський прибув на Вінниччину з робочим візитом, повідомлялося, що він проінспектує дороги, які будуються в області.