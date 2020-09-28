Зеленський знайшов заміну Холодницькому й Муратову в Антикорупційній нацраді

Він ввів Грищука й Татарова

Він ввів Грищука й Татарова

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни в персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики. Відповідний указ був оприлюднений 28 вересня.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з документом, у персональний склад Нацради з питань антикорупційної політики був введений перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за погодженням) Максим Грищук та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Крім того, з персонального складу Нацради вивели колишнього главу САП Назара Холодницького та колишнього в. о. голови Державної митної служби України Ігоря Муратова.

Раніше повідомлялося, що Антикорупційна рада Зеленського не працює вже понад рік.