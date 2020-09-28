Владимир Зеленский завтра посетит Винницкую область

Президент планировал приехать в Винницкую область еще в июле, но потом визит отменили

Президент планировал приехать в Винницкую область еще в июле, но потом визит отменили

Фото из открытых источников

Во вторник, 29 сентября, в Винницкой области с рабочей поездкой будет находиться Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА. Программу пребывания Зеленского в Винницкой области пока не сообщают. Читайте также: "Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине.

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