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28 сентября 2020, 15:54 2

Владимир Зеленский завтра посетит Винницкую область

28 сентября 2020, 15:54 2
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Президент планировал приехать в Винницкую область еще в июле, но потом визит отменили
Президент планировал приехать в Винницкую область еще в июле, но потом визит отменили
Фото из открытых источников
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Во вторник, 29 сентября, в Винницкой области с рабочей поездкой будет находиться Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Программу пребывания Зеленского в Винницкой области пока не сообщают.

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Владимир Зеленский президент Винница Винницкая область визит
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