У Авакова пояснили, з якої суми починається кримінальна відповідальність за агітацію на виборах

Агітувати можна з наступного дня з моменту реєстрації виборчою комісією

Агітувати можна з наступного дня з моменту реєстрації виборчою комісією

Фото з відкритих джерел

Надання будь-яких товарів, які супроводжуються агітацією за кандидата чи партію, є непрямим підкупом виборців, якщо вартість товарів буде меншою за 63,06 грн – порушників притягнуть до адмінвідповідальності.

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

"Надання будь-яких товарів, робіт чи послуг, які супроводжуються агітацією за кандидата чи партію чи навіть під час такого надання згадування його імені, є непрямим підкупом виборців. Якщо вартість товарів буде меншою за 63,06 грн. – порушники будуть притягнуті до адмінвідповідальності. Тепер непрямий підкуп виборців обійдеться від 1700 до 3400 грн, а для посадових осіб – від 3400 до 5100 грн", - написав він.

За словами Апостола, якщо ж вартість такого товару чи послуги буде більшою за 63,06 грн, або якщо надаватимуться харчові продукти, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, порушники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 160 ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Радник міністра уточнив, що єдиним винятком з таких жорстких правил, є надання виборцям брендованої сувенірної продукції з символікою партії, іменем або зображенням кандидата, якщо їх вартість становить не більше 1 грн 02 коп.

"Право агітувати кандидат чи партія отримує наступного дня з моменту реєстрації кандидата чи партійного списку виборчою комісією. Тільки з моменту реєстрації кандидат стає суб’єктом виборчого процесу, і лише з цього моменту його можна притягти до відповідальності за порушення", - зазначив Апостол.

Нагадаємо, Нацрада нагадала ЗМІ порядок оприлюднення розцінок на передвиборчу агітацію.