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27 серпня 2020, 15:44 5

В Україні припинили діяльність масштабного наркосиндикату

27 серпня 2020, 15:44 5
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Затримано дев’ятьох членів наркокартелю, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років
Затримано дев’ятьох членів наркокартелю, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років
Фото: Нацполіція
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В Україні правоохоронці викрили діяльність злочинної організації, учасники якої займалися виготовленням, зберіганням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

Киянин налагодив схему придбання через Інтернет-мережу великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин з метою перепродажу їх меншими партіями всіма можливими шляхами", - йдеться у повідомленні.

До бізнесу чоловік залучив ще чотирьох мешканців столиці віком від 18 до 47 років. Придбати наркотики клієнти могли або через телеграм-канали, або через так звані закладки, або через послуги поштового зв’язку, або ж особисто з рук.

Відзначається, що десяток осіб – жителі столиці, Київської та Вінницької областей – на чолі з лідером, 35-річним киянином, швидко налагодили партнерські відносини з "колегами". Постачання прекурсорів, додаткового товару у разі замовлення великої партії, обладнання приміщень для виготовлення наркотиків, поповнення клієнтської бази – така взаємовиручка принесла чималий результат зловмисникам.

З часу документування діяльності учасників наркосиндикату, оборот доходу злочинної організації становить понад 15 мільйонів гривень.

В межах кримінального провадження проведено 34 санкціоновані обшуки за місцем мешкання, реєстрації та в автомобілях фігурантів. Під час заходів виявлено чотири нарколабораторії, де виготовляли психотропні речовини.

Раніше повідомлялось, що працівники СБУ затримали членів міжнародної злочинної банди, яка займалося контрабандою сильнодіючих речовин для виготовлення наркотиків.

наркотики поліція Нацполіція Лабораторія
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