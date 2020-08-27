В Украине прекратили деятельность масштабного наркосиндиката

Задержаны девять членов наркокартеля, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет

Задержаны девять членов наркокартеля, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет

Фото: Нацполиция

В Украине правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой занимались изготовлением, хранением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Киевлянин наладил схему приобретения через Интернет-сеть крупных партий наркотических средств и психотропных веществ с целью перепродажи их меньшими партиями всеми возможными путями", - говорится в сообщении.

К бизнесу мужчина привлек еще четырех жителей столицы в возрасте от 18 до 47 лет. Купить наркотики клиенты могли или через телеграмм-каналы, или через так называемые закладки, или через услуги почтовой связи, или же лично из рук.

Отмечается, что десяток человек – жители столицы, Киевской и Винницкой областей – во главе с лидером, 35-летним киевлянином, быстро наладили партнерские отношения с "коллегами". Поставки прекурсоров, дополнительного товара в случае заказа большой партии, оборудование помещений для изготовления наркотиков, пополнение клиентской базы – такая взаимовыручка принесла немалый результат злоумышленникам.

Со времени документирование деятельности участников наркосиндиката, оборот доход преступной организации составляет более 15 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства проведено 34 санкционированные обыски по месту проживания, регистрации и в автомобилях фигурантов. Во время мероприятий выявлено четыре нарколаборатории, где изготавливали психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали членов международной преступной банды, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления наркотиков.