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27 августа 2020, 15:44 5

В Украине прекратили деятельность масштабного наркосиндиката

27 августа 2020, 15:44 5
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Фото: Нацполиция
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В Украине правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой занимались изготовлением, хранением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Киевлянин наладил схему приобретения через Интернет-сеть крупных партий наркотических средств и психотропных веществ с целью перепродажи их меньшими партиями всеми возможными путями", - говорится в сообщении.

К бизнесу мужчина привлек еще четырех жителей столицы в возрасте от 18 до 47 лет. Купить наркотики клиенты могли или через телеграмм-каналы, или через так называемые закладки, или через услуги почтовой связи, или же лично из рук.

Отмечается, что десяток человек – жители столицы, Киевской и Винницкой областей – во главе с лидером, 35-летним киевлянином, быстро наладили партнерские отношения с "коллегами". Поставки прекурсоров, дополнительного товара в случае заказа большой партии, оборудование помещений для изготовления наркотиков, пополнение клиентской базы – такая взаимовыручка принесла немалый результат злоумышленникам.

Со времени документирование деятельности участников наркосиндиката, оборот доход преступной организации составляет более 15 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства проведено 34 санкционированные обыски по месту проживания, регистрации и в автомобилях фигурантов. Во время мероприятий выявлено четыре нарколаборатории, где изготавливали психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали членов международной преступной банды, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления наркотиков.

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