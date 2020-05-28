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28 травня 2020, 11:32 3

В Запорізькій області СБУ викрило прикордонника на "кришуванні" браконьєрів

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28 травня 2020, 11:32 3
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Затримали керівника загону морської охорони під час отримання частини хабаря у сумі 6000 гривень
Фото: СБУ
Затримали керівника загону морської охорони під час отримання частини хабаря у сумі 6000 гривень

Заступника начальника відділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби затримали на вимаганні хабаря від бердянського підприємця за не перешкоджання вилову риби.

Про це повідомили у пресцентрі УСБУ в Запорізькій області, передає RegioNews.

Заступник начальника відділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби погорів на корупції. Слідство вважає, що посадовець на постійній основі отримував хабарі від місцевих браконьєрів та приватних підприємців”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Керівник загону морської охорони за гроші "не помічав" незаконного вилову, а також не чинив штучних перешкод місцевим підприємцям під час легального бізнесу.

Залежно від сезону і масштабів промислу суми хабарів становили від 5 до 20 тисяч гривень. За окрему плату підполковник заздалегідь попереджав порушників про здійснення рейдів.

Затримали посадовця під час отримання частини хабара - 6 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, працівники Служби безпеки України викрили заступницю голови одного з райсудів Харкова, причетну до скоєння корупційного правопорушення.


СБУ рибалки Маріуполь правоохоронці браконьєри
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