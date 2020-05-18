Главу Винницкой ОГА Скальского уволят сразу после карантина – СМИ

Причина вероятной отставки Скальского – самый низкий рейтинг "Слуг народа" среди областей Украины

Фото: Винницкая ОГА

Причина вероятной отставки Скальского – самый низкий рейтинг "Слуг народа" среди областей Украины

В ближайшее время председателя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского уволят с должности

Формальной причиной увольнения Скальского может стать задержка выплат медикам обещанных властью 300% зарплаты.

О вероятном увольнении винницкого губернатора сообщают издания Depo.ua и телеграмм-канал "Политическая Арена Винницкой области” со ссылкой на собственные источники, пишет RegioNews.

В то же время источники отмечают, что митинг врачей – это лишь удобный повод.

Реальные причины – один из самых низких рейтингов президентской партии "Слуга народа” по стране накануне местных выборов, системная публичная и кулуарная критика руководителя области нардепами от Винниччины. Также среди причин то, что Скальский - человек бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Скальский является председателем Винницкой ОГА с сентября 2019 года.

Есть ли кандидаты на замену Скальскому и кто они пока не сообщают.

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