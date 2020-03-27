У МОЗ розповіли, хто буде приїжджати по аналізи до хворих з підозрою на COVID-19
Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко 27 березня.
За його словами, "дано доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатись із водія і медичних працівників". Ці бригади, у свою чергу, мають викликати сімейний лікарь, екстрена медична допомога, а також медичні працівники.
"Ця бригада має приїжджати додому до людей, у яких буде підозра на коронавірусну хворобу, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії. Це зменшить і мобільність людей, які відчувають і мають симптоми коронавірусної хвороби, і це зменшить необхідність відвідувати чи сімейного лікаря, чи інші заклади охорони здоров’я, для того, щоб здати аналіз", - пояснив Ляшко.
Водночас санлікар запевнив, що найближчим часом буде повідомлено всі контактні телефони, а також оприлюднять алгоритм, як це все буде працювати.
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Нагадаємо, 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
Станом на 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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