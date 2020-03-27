COVID-19 на Вінниччині: скільки хворих
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.
В області вже зафіксовано 42 підозри на "китайський” вірус. У 9 випадках коронавірус підтвердили лабораторно. Сім інфікованих проживають у Вінниці, один із пацієнтів - мешканець Вінницької області, ще один живе у Ладижині.
Ще у 27 людей виявили гострі респіраторні вірусні захворювання, не пов’язані з атиповою пневмонією. Біоматеріали ще 6 хворих зараз досліджують у лабораторії.
Також стало відомо, що коронавірус підтвердився в однієї дитини. Дані про неї з етичних міркувань не розголошуються. Ймовірно, це може бути 5-річний племінник хворої на COVID-19, яка працювала в одному із Вінницьких пологових будинків.
Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних 4 пацієнта одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Як інформували RegioNews раніше, 26 березня у Вінниці виявили коронавірус у 5-річної дитини.
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