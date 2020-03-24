Вінниця у блокаді: голова області прокоментував ситуацію
Дороги поблизу Вінниці перекривають для в’їзду та виїзду авто, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. Адже вірус уже не завозять із-за кордону - його розносять хворі всередині України
Дороги поблизу Вінниці перекривають для в’їзду та виїзду авто, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. Адже вірус уже не завозять із-за кордону - його розносять хворі всередині України
Про це RegioNews повідомляють із посиланням на Depo.ua.
"Щодо появи блокпостів і техніки на них, то враховуючи те, що це дуже великий комплекс дій, ми зараз напрацьовуємо ті заходи, які нам потрібно буде реалізувати, якщо в межах області буде прийнято рішення про зміну режиму підвищеної готовності на інший", – прокоментував ситуацію очільник Вінницької ОДА Владислав Скальський.
Додав, що, якщо найближчим часом кількість хворих на коронавірус збільшуватиметься, він готовий запровадити жорсткіші заходи.
Як писали RegioNews раніше, навколо міста Вінниці через карантинні заходи одні дороги перекрили для автомобільного транспорту, а на інших встановили блокпости.
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