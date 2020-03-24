Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию
Дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины
Дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины
Об этом RegioNews сообщают со ссылкой на Depo.ua.
"Относительно появления блокпостов и техники на них, то учитывая то, что это очень большой комплекс действий, мы сейчас нарабатываем те меры, которые нам нужно будет реализовать, если в пределах области будет принято решение об изменении режима повышенной готовности на другой", – прокомментировал ситуацию глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.
Добавил, что, если в ближайшее время количество зараженных коронавирусом будет увеличиваться, он готов ввести более жесткие меры.
Как писали RegioNews ранее, вокруг города Винницы и-за карантинных мероприятий одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты.
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