Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию

Дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины

Фото: Pixabay

Дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины

Об этом RegioNews сообщают со ссылкой на Depo.ua. "Относительно появления блокпостов и техники на них, то учитывая то, что это очень большой комплекс действий, мы сейчас нарабатываем те меры, которые нам нужно будет реализовать, если в пределах области будет принято решение об изменении режима повышенной готовности на другой", – прокомментировал ситуацию глава Винницкой ОГА Владислав Скальский. Добавил, что, если в ближайшее время количество зараженных коронавирусом будет увеличиваться, он готов ввести более жесткие меры. Как писали RegioNews ранее, вокруг города Винницы и-за карантинных мероприятий одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты.

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