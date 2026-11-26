Фото: СБУ

СБУ разоблачила коррупционную схему при использовании бюджетных средств на восстановление оперативных аэродромов украинской армии. Подозреваемым оказался чиновник из Киева

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Разоблачили руководителя одного из управлений Командование логистики Командование Воздушных Сил ВСУ. Известно, что чиновник передавал поставщику данные о планируемых закупках и способствовал выполнению договоров поставки комплектующих для обслуживания аэродромов.

При этом он получил "откаты" от руководителя компании-поставщика Киевской области, которая при его содействии победила в закупках на сумму почти 5,5 миллиона гривен. По договоренности "откат" должен был быть в размере 7,5% от общей суммы.

Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен. Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.