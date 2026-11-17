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НАБУ и САП разоблачили организованную группу. Речь идет о предоставлении взятки и ложном сообщении о совершении преступления

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Участники организованной группы еще в прошлом году разоблачены на поставках продуктов питания для Министерства обороны Украины по завышенным ценам.

Уже в этом году бывшая владелица компаний-поставщиков продуктов решила привлечь к уголовной ответственности и лишить своего бывшего подчиненного. Также она захотела завладеть 2 миллионами евро, которые были у него в распоряжении.

Ее бывший подчиненный был осведомлен о теневых финансовых операциях во время поставок продуктов питания для военных, после увольнения бывшая руководительница решила организовать его уголовное преследование в рамках фиктивного дела.

К реализации замысла женщина привлекла доверенных лиц и правоохранителей. Стоимость преследования и розыска теневых средств злоумышленница оценила 1,1 миллиона евро. Из них 100 тысяч евро должны быть за вручение подозрения, задержания и привлечения бывшего подчиненного к уголовной ответственности.

"Пока четырем лицам сообщили о подозрении. Разоблачение преступления произошло при активном содействии сотрудников внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату. Она заверила организатора конвертцентра, что за 90 тысяч долларов взятки руководитель подразделения САП предоставит информацию о планах следствия.