Зеленський розкрив деталі розмови з посланцями Трампа

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Президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, розмова була детальною та тривала півтори години. Однією з головних тем стала підготовка до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

"Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та Росією – вже менш ніж за тиждень", – повідомив президент.

Також Зеленський розповів про зустріч у Брюсселі за участю представників України, США, Європейського Союзу, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та глобальної бізнес-спільноти. Сторони обговорювали післявоєнне відновлення України.

У четвер, 5 листопада, у Брюсселі запланована ще одна зустріч, присвячена гарантіям безпеки для України.

Президент наголосив, що переговорний процес має відбуватися максимально інтенсивно, щоби якнайшвидше завершити війну. За його словами, Україна готова до необхідних кроків і вже передала американській стороні свої пропозиції.

Окремо під час розмови з представниками США обговорили посилення протиповітряної оборони. Зокрема, Зеленський наголосив на потребі в перехоплювачах для систем Patriot, які необхідні для захисту від російських ударів.

Також ішлося про подальшу двосторонню співпрацю, зокрема в межах ініціативи Drone Deals.

"Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський заявив про готовність провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним у Туреччині.