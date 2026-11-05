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05 листопада 2026, 08:07

Атака ворога на Київ 10 жовтня: у лікарні померла жінка

05 листопада 2026, 08:07
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Ілюстративне фото: pixabay
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У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки на столицю 10 жовтня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську МВА.

"На жаль, у лікарні померла 66-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару 10 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня російські війська вдарили по Києву ракетами та дронами. Внаслідок атаки постраждали 12 людей.

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