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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Путивльській громаді внаслідок ударів безпілотників загинула 69-річна жінка. Постраждали 57-річна жінка та 78-річний чоловік. Пошкоджені приватне домоволодіння, магазин і автомобіль.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл травмовані двоє чоловіків віком 53 і 40 років. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

У Глухівській громаді пошкоджені житлові будинки та їдальня, у Шосткинській – транспортні засоби, а в Сумській – багатоквартирні будинки й автомобіль.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 784 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинули, ще один чоловік дістав поранення.