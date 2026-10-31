Останній літак з евакуйованими мешканцями Олешок приземлився в Білорусі, – Арахамія

Фото: Білоруське медіа "БелТА"

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Згодом Арахамія повідомив, що евакуйовані жителі Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися України.