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31 жовтня 2026, 09:56

Росія атакувала Полтавщину: виникли пожежі на промисловому підприємстві

31 жовтня 2026, 09:56
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Фото: ДСНС
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Вночі 31 жовтня внаслідок російської атаки на Полтавщині виникли пожежі на території промислового підприємства

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На кількох локаціях приватного промислового підприємства виникли пожежі.

До гасіння вогню та ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС Полтавщини. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

Інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Крім того, у Пирятинській громаді Лубенського району російський безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок удару пошкоджено скління вікон та лінію електропередачі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня РФ атакувала Україну 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовані влучання на 20 локаціях.

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