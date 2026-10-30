Окупанта засудили до 12 років за катування цивільного на Київщині

Фото: Київська обласна прокуратура

Військовослужбовця російської армії заочно засудили до 12 років позбавлення волі за катування цивільного жителя під час окупації Київщини. У березні 2022 року окупант близько десяти разів ударив чоловіка пістолетом по голові

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Засуджений — сержант, старший розвідник розвідувального батальйону 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ, яка брала участь в окупації Київської області.

За даними прокуратури, 29 березня 2022 року в окупованій на той час Андріївці Бучанського району російські військові зупинили на вулиці місцевого жителя. Чоловік був у цивільному одязі, не мав зброї, не чинив опору та не становив загрози для окупантів.

Погрожуючи зброєю, військові змусили його сісти в автомобіль і привезли на територію одного з домоволодінь. Там засуджений приставив до голови чоловіка пістолет Макарова та почав допитувати його. Він вимагав зізнатися у причетності до українських військових формувань і повідомити місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Не отримавши потрібної інформації, окупант завдав потерпілому близько десяти ударів пістолетом по голові, погрожував убивством і продовжував вимагати відомості про українських військових.

Після катувань чоловіка під погрозою зброї відвели до гаража та зачинили всередині. Він перебував там незаконно три доби — з 29 до 31 березня 2022 року. Згодом його звільнила цивільна особа.

У прокуратурі наголосили, що потерпілий не був військовослужбовцем, не належав до територіальної оборони чи інших військових формувань і не брав участі в бойових діях. Тому він мав статус цивільної особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.

Дії російського військового кваліфікували як жорстоке поводження з цивільним населенням за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Під час розслідування правоохоронці зібрали свідчення потерпілого й очевидців, провели впізнання за фотознімками, слідчі експерименти та огляд місця події. Також дослідили інформацію з відкритих джерел і матеріали українських спецслужб.

Суд визнав військовослужбовця РФ винним і заочно призначив йому 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше заочно засудили російського військового, який під час окупації Київщини вбив цивільного та чинив інші злочини проти мирного населення.