Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 жовтня РФ атакувала Україну 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 105 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, 31 жовтня російські військові повторно атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, поранення дістала жінка.