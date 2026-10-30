НАБУ викрило розтрату понад $43 млн на держпідприємстві "Укрспецекспорту"

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НАБУ і САП викрили схему розтрати коштів державного підприємства, що входить до складу ДК "Укрспецекспорт" і має виключні повноваження на експорт та імпорт товарів військового призначення

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, через оплату фіктивних посередницьких послуг підприємству завдали збитків на понад 43 млн доларів США — це більш ніж 1,1 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2015 році тодішній керівник держпідприємства уклав договір з іноземною компанією. Вона мала отримувати винагороду за посередницькі послуги під час продажу української військової продукції.

Водночас переговори з іноземним замовником з однієї з країн Близького Сходу державне підприємство проводило самостійно. Іноземна компанія, попри укладений договір, у переговорах участі не брала.

Однак упродовж 2018–2019 років колишній керівник підписував акти про нібито надані агентські послуги та організував перерахування коштів іноземній компанії.

За даними НАБУ і САП, фактично ці послуги не надавалися, а документи містили неправдиві відомості. Унаслідок цього державне підприємство втратило понад 43 млн доларів США — суму, що становить 30% від загальної вартості контракту.

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