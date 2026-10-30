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30 жовтня 2026, 22:12

НАБУ викрило розтрату понад $43 млн на держпідприємстві "Укрспецекспорту"

30 жовтня 2026, 22:12
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Фото: НАБУ
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НАБУ і САП викрили схему розтрати коштів державного підприємства, що входить до складу ДК "Укрспецекспорт" і має виключні повноваження на експорт та імпорт товарів військового призначення

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, через оплату фіктивних посередницьких послуг підприємству завдали збитків на понад 43 млн доларів США — це більш ніж 1,1 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2015 році тодішній керівник держпідприємства уклав договір з іноземною компанією. Вона мала отримувати винагороду за посередницькі послуги під час продажу української військової продукції.

Водночас переговори з іноземним замовником з однієї з країн Близького Сходу державне підприємство проводило самостійно. Іноземна компанія, попри укладений договір, у переговорах участі не брала.

Однак упродовж 2018–2019 років колишній керівник підписував акти про нібито надані агентські послуги та організував перерахування коштів іноземній компанії.

За даними НАБУ і САП, фактично ці послуги не надавалися, а документи містили неправдиві відомості. Унаслідок цього державне підприємство втратило понад 43 млн доларів США — суму, що становить 30% від загальної вартості контракту.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.

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