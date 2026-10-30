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30 жовтня 2026, 22:49

Росія понад 40 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблий і поранені

30 жовтня 2026, 22:49
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Упродовж 30 жовтня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені залізничний вокзал, багатоквартирні будинки, інфраструктура та автомобілі. Поранення дістали дві жінки.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там понівечені приватні будинки, торговельний кіоск і сільськогосподарська техніка. Одна людина загинула, ще один постраждалий — 60-річний чоловік — госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по складських приміщеннях. Виникла пожежа.

У Кам’янському районі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що російські військові повторно атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, поранення дістала жінка. Медики доправляють її до лікарні.

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