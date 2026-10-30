На Рівненщині полковника судитимуть за використання солдатів для ремонту будинку

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Рівненщині судитимуть 51-річного полковника — колишнього заступника командира військової частини, начальника штабу. За даними слідства, понад рік він використовував двох підлеглих військовослужбовців для ремонту будинку своєї тещі, у якому сам проживав

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановило слідство, із січня 2025-го до травня 2026 року офіцер залучав двох підлеглих до приватних робіт. Замість виконання службових обов’язків військові майже щодня ремонтували дах, заливали фундамент, будували паркан, облаштовували територію та перевозили будівельні матеріали службовим автомобілем.

За це полковник, за версією слідства, звільняв їх від нарядів і надавав інші привілеї під час проходження служби.

Упродовж цього періоду двом військовослужбовцям незаконно нарахували та виплатили з державного бюджету майже 536 тисяч гривень. Йдеться про грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Крім того, під час обшуку в помешканні офіцера вилучили 552 патрони різних калібрів, з яких 242 — бойові. За даними слідства, полковник придбав і зберігав боєприпаси незаконно.

Йому інкримінують зловживання службовим становищем, організацію ухилення підлеглих від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану та незаконне поводження з бойовими припасами.

Нагадаємо, військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.