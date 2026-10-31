Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Серйозно пошкоджено енергетичне обладнання, зокрема два об'єкти компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі". Один із них зазнав повторного удару після того, як енергетики майже дві доби працювали над його відновленням.

Без електропостачання досі залишається значна частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського й Новомосковського районів.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Дніпру 29 жовтня понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах залишилися без електропостачання. Потім Дніпро знову був знеструмлений, бо пошкоджена російськими ударами енергосистема не витримувала навантаження.