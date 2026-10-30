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30 жовтня 2026, 20:25

У Кропивницькому чоловіка засудили до 15 років за державну зраду

30 жовтня 2026, 20:25
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Кропивницькому суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна 22-річному місцевому жителю, якого визнали винним у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами

Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними прокуратури, чоловік самостійно вийшов на зв’язок із представником Росії через Telegram і запропонував за гроші збирати інформацію про об’єкти інфраструктури.

Виконуючи завдання, він фотографував і знімав енергетичні та газотранспортні об’єкти, передавав їхні координати, відомості про охорону, камери спостереження, працівників і рух транспорту. Також збирав інформацію про вразливі ділянки трубопроводу.

За окремі завдання він отримував від 2 до 2,5 тисячі гривень.

У березні 2026 року чоловік отримав нове доручення — перенести пакунок між схованками. Під час його виконання фігуранта затримали співробітники СБУ. У пакунку виявили пластичну вибухівку та детонатор.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану, а також у незаконному придбанні й носінні вибухових речовин і вибухового пристрою.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

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