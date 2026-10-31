Росіяни атакували Харків реактивними дронами: виникла масштабна пожежа на підприємстві
Російські війська атакували Слобідський та Основ'янський райони Харкова реактивними безпілотниками
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Напередодні ввечері реактивний безпілотник влучив у виробничо-складську будівлю приватного підприємства у Слобідському районі міста. Виникла пожежа площею 3000 квадратних метрів.
Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів.
Наразі пожежа ліквідована. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Крім того, вночі реактивний "Шахед" атакував Основ'янський район міста та влучив у приватний будинок. На місці удару спалахнула пожежа.
Внаслідок атаки постраждали троє людей, пошкоджені 10 житлових будинків.
Нагадаємо, вночі 31 жовтня внаслідок російської атаки на Полтавщині виникли пожежі на території приватного промислового підприємства.