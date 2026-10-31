Последний самолет с эвакуированными жителями Олешек приземлился в Беларуси, – Арахамия

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Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Впоследствии Арахамия сообщил, что эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в Анапу. Оттуда они должны вылететь в Беларусь, а затем автобусами добраться до Украины.