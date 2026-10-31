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Україна закликала США прискорити постачання 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Попри схвалення продажу, поставки можуть розпочатися лише за кілька років, тоді як ракети необхідні вже цієї зими для захисту від російських балістичних ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За останні два тижні жовтня РФ завдала понад 30 ударів по важливих об'єктах української енергомережі. Напередодні зими під загрозою залишаються електропостачання, опалення, водопостачання та інша критична інфраструктура.

Україна раніше просила американських партнерів надати зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для Patriot на місяць. Таким чином 500 ракет могли б забезпечити захист неба протягом найближчих місяців і посилити позиції України на переговорах.

Як можливе рішення Україна пропонує використати наявні запаси PAC-3 на складах США та інших партнерів, а поповнити їхні арсенали протягом наступних років завдяки вже законтрактованому й оплаченому виробництву.

"Ми просимо ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза, – коли Росія вбиває і руйнує", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Довідка. Держдепартамент США повідомив про схвалення можливого продажу Україні 500 ракет Patriot PAC-3 MSE на суму 2,1 млрд доларів. До пакета також увійдуть запчастини та логістична підтримка. Закупівлю профінансують Канада, Німеччина, Норвегія та Україна коштом кредиту ЄС. Американські бюджетні кошти не використовуватимуться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відтермінувала передання Україні 13-го пакета військової допомоги, очікуючи на результати проміжних виборів до Конгресу США.