Росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі: виникла пожежа
Вранці російські війська атакували Запоріжжя. Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який на той момент уже не працював
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях.
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