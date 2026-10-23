У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина, п’ятеро поранені
Унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки зруйновано приватний будинок.
Спочатку під його завалами могла перебувати людина, згодом рятувальники дістали тіло загиблого.
Також пошкоджено щонайменше п’ять приватних осель.
Усі п’ятеро поранених перебувають у лікарні. 26-річний чоловік — у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, що вдень 23 жовтня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок.
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