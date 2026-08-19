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19 серпня 2026, 14:16

Обмін 103 на 103: Україна повернула захисників із російського полону

19 серпня 2026, 14:16
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Фото: Telegram/Координаційний штаб
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У середу, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українські воїни

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених – захисники, які воювали в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також усім, хто працює над поверненням громадян із російської неволі.

"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – заявив президент.

Нагадаємо, 26 червня додому з російського полону під час обміну повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.

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